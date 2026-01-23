Minorenne alticcio vandalizza un' auto del Comune e un furgone
Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, un minorenne di 17 anni, residente a Cadoneghe e presumibilmente sotto l’effetto di alcol, ha danneggiato un’auto del Comune e un furgone privato parcheggiati nella piazzetta. L’episodio si è verificato intorno alle 2, senza conseguenze per le persone coinvolte. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto.
Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio attorno alle 2, un ragazzo di 17 anni, residente a Cadoneghe di nazionalità straniera, in stato di alterazione probabilmente dovuta all’abuso di alcol, ha vandalizzato un’auto del Comune ed un furgone di un privato che erano parcheggiati nella piazzetta dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Perde il controllo del furgone e va a sbattere contro un'auto parcheggiata in via del Circuito [FOTO]
Incidente tra auto e furgone sulla Via del Mare a Castellabate: ferite tre donneUn incidente tra un'auto e un furgone si è verificato sulla Via del Mare a Castellabate, coinvolgendo tre donne a bordo dell'auto.
Follia in centro: minorenne ubriaco rompe la vetrina di una piadineria a pugni - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.