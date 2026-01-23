Minorenne alticcio vandalizza un' auto del Comune e un furgone

Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, un minorenne di 17 anni, residente a Cadoneghe e presumibilmente sotto l’effetto di alcol, ha danneggiato un’auto del Comune e un furgone privato parcheggiati nella piazzetta. L’episodio si è verificato intorno alle 2, senza conseguenze per le persone coinvolte. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

