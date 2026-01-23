Ministro danese dopo vertice su Groenlandia | Usa possono avere più militari ma no alla vendita – Il video

Dopo il vertice sulla Groenlandia, il ministro danese ha dichiarato che, sebbene gli Stati Uniti possano ampliare la loro presenza militare, la vendita della regione non è una possibilità. Gli Stati Uniti sono pronti a incrementare le loro attività militari, ma senza modificare lo status di sovranità della Groenlandia. La posizione danese sottolinea l'importanza di mantenere il controllo sulla regione, pur riconoscendo il ruolo strategico degli Stati Uniti.

(Agenzia Vista) Usa, 15 gennaio 2026 “Siamo pronti e disposti a fare di più. Gli Stati Uniti hanno già ampio accesso militare e possono chiedere di aumentare la loro presenza. Qualsiasi richiesta di questo tipo sarà esaminata in modo costruttivo. Ma le nostre prospettive continuano a essere diverse da quelle degli Usa. Siamo in disaccordo con Trump, ma continueremo a parlare. Abbiamo deciso di formare un gruppo di alto livello e ci incontreremo nelle prossime settimane. Il colloquio con gli Stati Uniti è stato franco, ma costruttivo”. Così il Ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen dopo il vertice a Washington sulla Groenlandia con il vicepresidente Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt.🔗 Leggi su Open.online

L’ex ministro danese Villy Søvndal: “Trump fa sul serio ma la Groenlandia non vuol far parte degli Usa”L'ex ministro danese Villy Søvndal ha dichiarato che Donald Trump agisce con serietà riguardo alla Groenlandia, ma che il territorio non desidera entrare a far parte degli Stati Uniti.

Groenlandia: aerei militari Usa sull’isola. C’è il nulla osta daneseRecentemente, sono stati avvistati aerei militari statunitensi sulla Groenlandia, in conformità con il nulla osta rilasciato dalla Danimarca.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ministro danese dopo vertice su Groenlandia: Usa possono avere più militari, ma no alla vendita

Argomenti discussi: Danimarca dopo il vertice con Usa: Inaccettabile non rispettare integrità Groenlandia; Groenlandia, Trump: Dev'essere nostra. Il ministro danese dopo il vertice di Washington: Gli Usa possono avere più militari ma no alla vendita. Germania e Francia inviano truppe; Groenlandia, nulla di fatto al vertice Usa-Danimarca. Truppe Nato sull'Isola artica; Ministro danese dopo vertice su Groenlandia: Usa possono avere più militari, ma no alla vendita.

Ministro danese dopo vertice su Groenlandia: Usa possono avere più militari, ma no alla venditaSiamo pronti e disposti a fare di più. Gli Stati Uniti hanno già ampio accesso militare e possono chiedere di aumentare la loro presenza. Qualsiasi richiesta di questo tipo sarà esaminata in modo cos ... ilgiornale.it

Groenlandia, Trump: «Dev'essere nostra». Il ministro danese dopo il vertice di Washington: «Gli Usa possono avere più militari ma no alla vendita». Germania e Francia ...Summit tra Vance, Rubio e i rappresentanti di Copenaghen e Nuuk. Il commissario per l'Artico Dans: «Iniziative concrete in settimane o mesi». La Danimarca aumenta la presenza militare sull'isola ... corriere.it

"Tutti i paesi della Nato concordano su una presenza #Nato permanente nell'Artico e attorno alla #Groenlandia", ha dichiarato il Primo Ministro danese Mette #Frederiksen al suo arrivo a Bruxelles per un vertice dei leader dell'Unione Europea. x.com

"Tutti i paesi della Nato concordano su una presenza Nato permanente nell'Artico e attorno alla Groenlandia", ha dichiarato il Primo Ministro danese Mette Frederiksen al suo arrivo a Bruxelles per un vertice dei leader dell'Unione Europea. - facebook.com facebook