Minaccia i poliziotti che stanno controllando l' amico | due arresti

Durante un controllo presso l’area dello scalo ferroviario di Padova, due persone sono state arrestate dopo aver minacciato i poliziotti che controllavano un amico. La zona di via Tommaseo si conferma un punto sensibile per le attività di prevenzione e sicurezza, in particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le autorità continuano a monitorare l’area per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare comportamenti illeciti.

Sul fronte della prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, l'area dello scalo ferroviario e più in particolare via Tommaseo a Padova si conferma zona "calda" sul fronte della sicurezza. Gli agenti della Squadra Mobile coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto il 20 gennaio hanno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

