Tra Reggio Calabria e Catania, sei persone sono state denunciate nell’ambito di un’indagine che ha portato al sequestro di oltre 150 mila euro. Le accuse riguardano usura, estorsione e atti persecutori, in un contesto di minacce rivolte a persone in difficoltà economiche. L’indagine evidenzia un fenomeno di criminalità organizzata volto a sfruttare le vulnerabilità delle vittime.

Sei persone sono indagate e oltre 150 mila euro sequestrati dopo una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia che ha portato all’applicazione di misure cautelari per usura, estorsione e atti persecutori tra Reggio Calabria e Catania. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. su richiesta della Procura dopo una lunga indagine che ha permesso di ricostruire un sistema di prestiti a tassi usurari e minacce alle vittime in difficoltà economica. La maxi operazione tra Reggio Calabria e Catania L’operazione ha visto la collaborazione tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minacce ed estorsione contro persone in difficoltà economiche tra Reggio Calabria e Catania, 6 indagati

Video| Reggio Calabria, blitz contro rete di usurai: sei persone nei guaiA Reggio Calabria, sono state adottate misure cautelari nei confronti di sei persone coinvolte in un’indagine su usura, estorsione e atti persecutori.

Leggi anche: Minacce e tentata estorsione a Lotito per far cedere la Lazio: cinque indagati

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Rapina un uomo, lo picchia, lo getta sul Naviglio e poi estorce denaro a un avvocato: arrestato violento; Minacce di pignoramento e blocco del conto: la truffa diventa estorsione; Paga le fatture sennò ti faccio fallire: non è estorsione perché il debito esiste; Minacce sul lavoro e niente stipendio, è reato di estorsione: la sentenza.

Minacce ed estorsione contro persone in difficoltà economiche tra Reggio Calabria e Catania, 6 indagatiSei persone indagate e oltre 150 mila euro sequestrati per usura, estorsione e atti persecutori tra Reggio Calabria e Catania. virgilio.it

«Se denunci ti affogo», così terrorizzavano due famiglie: 6 arresti per usura ed estorsioneSecondo le indagini gli indagati avrebbero messo in atto un vero e proprio circolo vizioso attraverso il quale tramite minacce e l'appoggio di alcuni uomini delle Forze dell'ordine compiacenti, si fac ... quicosenza.it

Arresti, domiciliari e divieti di avvicinamento per usura, estorsione e atti persecutori; coinvolti... #calabria #ESTORSIONE #forzedell’ordinesospese #minacce #sicilia #usura - facebook.com facebook

Sestriere, da una richiesta di droga a un caso di estorsione: minacce e pressioni per 3 mila euro x.com