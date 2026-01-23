MilanoSesto | Faremo le bonifiche e le opere

MilanoSesto annuncia che procederà con le bonifiche e le opere necessarie nelle aree ex Falck. Il Governo ha confermato l’ulteriore proroga richiesta dalla società, permettendo di completare le attività di bonifica previste. Questa decisione garantisce il rispetto dei tempi stabiliti e la tutela ambientale, contribuendo alla riqualificazione dell’area e allo sviluppo del progetto nel rispetto delle normative vigenti.

Da un lato il Governo accoglie la richiesta di ennesima proroga, rispetto ai tempi di bonifica, effettuata da MilanoSesto, società proprietaria delle ex Falck. Dall'altro l'operatore rassicura sulla volontà - messa in discussione dall'amministrazione - di andare avanti con la riconversione del comparto Unione. "MilanoSesto ha già completato le bonifiche delle aree interessate dalla Città della Salute e provvederà ad adempiere agli impegni assunti sulle aree limitrofe, nel rispetto del perimetro convenzionale e delle tempistiche dell'accordo di programma, come già formalmente comunicato a istituzioni ed enti preposti, inclusi ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Comune".

