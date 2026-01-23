Milano-Cortina 2026 rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio e le sue eccellenze. Tuttavia, secondo Santanchè, la comunicazione e la promozione delle Olimpiadi a Milano avrebbero potuto essere più efficaci. La riflessione invita a valutare strategie di marketing più mirate per valorizzare l’evento e coinvolgere maggiormente la città e i cittadini.

Sulla pubblicizzazione delle Olimpiadi a Milano “si poteva fare di più perché si può sempre fare di più”. A dirlo la ministra del Turismo Daniela Santanchè, a margine del Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano. “Al bene non c’è mai fine. Io credo che però tutti sappiano che ci sono le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e sono certa che l’Italia e gli italiani faranno una straordinaria figura perché saremo pronti. Poi c’è un dato unico perché sono la prima volta che si fanno dei giochi olimpici diffusi. Questo sempre per seguire anche il tema della delocalizzazione. Questo è anche un messaggio per il partito del ‘no’”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Santanchè: "A Milano si poteva fare di più per pubblicizzarle"

