Milano-Cortina 2026 Airbnb rafforza il supporto agli atleti

Airbnb conferma il suo impegno come partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, sostenendo gli atleti in ogni fase del percorso. Dal processo di preparazione alle competizioni, fino al recupero e alla vita dopo i Giochi, l’obiettivo è offrire supporto continuo e soluzioni abitative adeguate. Questa collaborazione rafforza l’impegno di Airbnb nel favorire un’esperienza olimpica completa e inclusiva.

Roma, 23 gen. (AdnkronosLabitalia) - In qualità di partner mondiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Airbnb continua a mettere gli atleti al centro del proprio programma per Milano Cortina 2026, accompagnandoli lungo tutto il percorso: dalla preparazione e qualificazione fino alla competizione, al recupero e alla vita oltre i Giochi. Questo approccio rientra nell'impegno globale pluriennale da 40 milioni di dollari di Airbnb a sostegno degli spostamenti degli atleti, attivo tra il 2020 e il 2028 attraverso due programmi di punta sviluppati in collaborazione con il Comitato olimpico internazionale (Cio) e il Comitato paralimpico internazionale (Ipc): l'Airbnb athlete travel grant (Aatg) e Airbnb500. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina 2026, Airbnb rafforza il supporto agli atleti Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Airbnb rafforza il supporto agli atleti Leggi anche: Milano-Cortina: Airbnb lancia le nuove Esperienze con atleti Olimpici e Paralimpici La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, per gli affitti brevi è già un flop: prenotazioni al 18%; Nel cuore di Milano: gli alloggi Airbnb a due passi dalle location olimpiche; Olimpiadi Milano Cortina, il pienone (per ora) non c’è. Airbnb corre ai ripari: giù i prezzi; A Milano apre Casa Airbnb per giornate davvero olimpiche. Milano-Cortina 2026, Airbnb rafforza il supporto agli atletiRoma, 23 gen. (Adnkronos/Labitalia) - In qualità di partner mondiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Airbnb continua a mettere gli atleti al centro del proprio programma per Milano Cortina 2026, ... iltempo.it Milano Cortina 2026: Airbnb celebra l’ospitalità con una campagna dedicata agli host milanesiDal 16 gennaio al 15 marzo, maxi affissioni, station domination e impianti negli aeroporti trasformano i messaggi degli host in un percorso di scoperta della Milano più vera ... engage.it Varese si prepara ad accogliere atleti internazionali per Milano Cortina 2026: allenamenti all’Acinque Ice Arena. - facebook.com facebook @mokidegennaro carrying the Flame in Bassano del Grappa #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Veneto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.