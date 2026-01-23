Milano celebra la Love parade e il sound che ha segnato un’epoca | sabato 24 gennaio al tunnel club

Sabato 24 gennaio, il Tunnel Club di Milano ospita una serata dedicata alla Love Parade, evento iconico che ha segnato la scena techno e trance degli anni ’90 e 2000. Un’occasione per rivivere le atmosfere di quegli anni e ascoltare i sound che hanno fatto la storia di questa cultura. La serata è rivolta agli appassionati e a chi desidera riscoprire un capitolo importante della musica elettronica.

