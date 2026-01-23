Milano celebra la Love parade e il sound che ha segnato un’epoca | sabato 24 gennaio al tunnel club

Sabato 24 gennaio, il Tunnel Club di Milano ospita una serata dedicata alla Love Parade, evento iconico che ha segnato la scena techno e trance degli anni ’90 e 2000. Un’occasione per rivivere le atmosfere di quegli anni e ascoltare i sound che hanno fatto la storia di questa cultura. La serata è rivolta agli appassionati e a chi desidera riscoprire un capitolo importante della musica elettronica.

Sabato 24 gennaio il Tunnel Club di Milano ospita una serata speciale dedicata alla Love Parade e alla cultura techno e trance che ha definito gli anni ’90 e i primi anni 2000. Un viaggio musicale che rende omaggio a un’epoca iconica della club culture europea, quando Berlino, Milano e le grandi.🔗 Leggi su Milanotoday.it milano celebra la love parade e il sound che ha segnato un’epoca: sabato 24 gennaio al tunnel clubIl 24 gennaio, il Tunnel Club di Milano dedica una serata alla Love Parade, un evento che ha segnato un’epoca nella scena musicale elettronica. Leggi anche: Addio a Lorenzo Buffon, il portiere che ha segnato un'epoca Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Milano celebra la love parade e il sound che ha segnato un’epoca: sabato 24 gennaio al tunnel club; Golden Goose celebra l’amore in tutte le sue forme con la campagna ‘Meanings of Love’; Per sempre Numero Uno: Milano celebra i 90 anni di Peterson; Cosa fare a Milano questo weekend? Gli eventi del 16/17/18 gennaio 2026. Milano celebra la Love parade e il sound che ha segnato un’epoca: sabato 24 gennaio al tunnel clubSabato 24 gennaio il Tunnel Club di Milano ospita una serata speciale dedicata alla Love Parade e alla cultura techno e trance che ha definito gli anni ’90 e i primi anni 2000. Un viaggio musicale che ... milanotoday.it Milano celebra la Memoria con nuove pietre d'inciampo Saranno 21 i nuovi cubetti che ricorderanno le persecuzioni nazifasciste x.com L’ambasciata americana celebra i Giochi di Milano-Cortina. Mancano ancora 16 giorni all’inizio ma le Olimpiadi italiane sono già un evento che cattura l’interesse del mondo. Un investimento che darà frutti per gli anni a venire. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.