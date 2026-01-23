Milan la priorità è trattenere i big Maignan apre l’era dei rinnovi In primavera toccherà a Pulisic

Nel freddo di gennaio, il calciomercato di solito si fa frenetico, tra rinnovi e acquisti. Tuttavia, in casa Milan l’attenzione sembra concentrarsi sulla stabilità, con Maignan che apre la strada ai rinnovi e Pulisic pronto a unirsi in primavera. La priorità resta trattenere i big, mantenendo un equilibrio tra presente e futuro. Un approccio sobrio, orientato alla continuità e alla crescita della squadra.

Nel gelo di gennaio, solitamente, il calciomercato scalda i motori. Per il presente, per il futuro, ma in casa Milan le cose paiano andare diversamente. Tiene banco il riassetto societario tra vecchi e nuovi sostegni finanziari, la visita di Gerry Cardinale a Milanello dopo cinquecentotredici giorni, il progetto NBA e il mandato dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, rinnovato per un altro triennio. È la logica attuale di società sportive con forte matrice commerciale, di una classifica che rispetto a dodici mesi fa è oro a 24 carati, quasi un alibi contro l’agire. La dirigenza, va sottolineato, sul capitolo Niclas Füllkrug si è mossa celermente, addirittura prima del tempo, raccogliendo a stretto giro di posta il dividendo della rete con il Lecce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

