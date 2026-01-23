Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha condiviso le sue impressioni dopo aver subito un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per tre settimane. Intervistato da CBS Sport, Jashari ha sottolineato l'importanza del supporto ricevuto durante il periodo di recupero, ringraziando chi lo ha accompagnato nel percorso di ripresa. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sfida personale affrontata durante il suo stop forzato.

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, arrivato in estate dal Club Brugge, è stato intervistato dai microfoni di CBS Sport durante 'Morning Footy'. Il calciatore rossonero ha toccato varie tematiche, soffermandosi inizialmente sul periodo legato al suo infortunio, arrivato dopo appena 3 settimane dal suo arrivo a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole: Come hai vissuto il periodo dell’infortunio subito dopo il tuo arrivo al Milan? "Dopo appena tre settimane mi sono infortunato e per me è stato fondamentale avere intorno persone calorose, che mi hanno sostenuto in quel periodo. Sì, l’importante era restare concentrato e ricordarsi per quale club stai giocando. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Jashari: “Infortunato dopo tre settimane. Fondamentali quelli che mi hanno sostenuto”

Jashari: “Il Milan era un sogno. Infortunio? Tutti mi hanno sostenuto. Allegri grande allenatore”Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CBS Sport.

