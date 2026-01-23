Le giornate del Milan di venerdì 23 gennaio 2026 sono state caratterizzate da diverse novità, tra cui le ultime notizie su Jashari e le strategie di mercato. In attesa di eventuali sviluppi, il club continua a lavorare per rafforzare la rosa, mentre alcuni obiettivi sembrano sfumare. Ecco un riepilogo delle principali vicende della giornata, tra aggiornamenti sul reparto difensivo e altre novità legate al progetto di Allegri.

Nella giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2026, molti siti web e quotidiani sportivi hanno lasciato ampio spazio al Milan di Massimiliano Allegri, complice l'imminente big match contro la Roma in trasferta. Non solo Serie A però, sono arrivate anche diverse notizie di calciomercato: nuovo nome in difesa? Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA "Dopo appena tre settimane mi sono infortunato e per me è stato fondamentale avere intorno persone calorose, che mi hanno sostenuto in quel periodo." Ma non solo, lo svizzero ha parlato anche di alcuni suoi compagni di squadra e, ovviamente, di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, giorni movimentati: Jashari a cuore aperto. Colpo in difesa? Intanto sfuma un nome

Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova!Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a vivere giornate intense, con importanti novità in difesa e rinnovi chiave.

Calciomercato Inter, il colpo per la difesa sfuma definitivamente? Prossimo il rinnovoNel calciomercato dell'Inter, sembra sfumare definitivamente il possibile acquisto per la difesa.

