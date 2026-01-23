Milan delirio allo Store di via Dante per Fullkrug | foto e autografi con il tedesco

A Milano, i tifosi hanno incontrato Niclas Fullkrug presso lo store di via Dante. In occasione dell'evento, il calciatore tedesco ha firmato autografi e ha condiviso alcuni momenti con i sostenitori, consolidando il suo rapporto con il pubblico meneghino. Qui di seguito, il video che ripercorre l'incontro, testimoniando l'interesse e l'affetto che il nuovo acquisto sta già ricevendo.

I tifosi già lo amano. In un solo mese ha conquistato tutti: ecco il video dell'incontro di Niclas Fullkrug con i tifosi allo store del Milan in via Dante, poco dopo aver registrato un contenuto per Socios.com. Dal nostro inviato Stefano Bressi.

