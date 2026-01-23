Migliora la qualità dell’aria | revocate le misure emergenziali anti-smog da sabato

A partire da questo sabato, le misure emergenziali contro lo smog vengono revocate, in seguito al miglioramento della qualità dell’aria, confermato dall’ultimo bollettino. La situazione ambientale si è stabilizzata, consentendo di tornare alle normali condizioni senza restrizioni temporanee. Questa decisione segnala un miglioramento delle condizioni atmosferiche e la fine dell’emergenza, garantendo una maggiore libertà di circolazione e attività all’aperto.

Semaforo verde dall'ultimo bollettino anti-smog. Migliora la qualità dell'aria e vengono quindi revocate le misure emergenziali a partire da questo sabato. Il bollettino regionale sulla qualità dell'aria di venerdì 23 gennaio indica il rientro nei valori limite delle polveri sottili nei prossimi.

