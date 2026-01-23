Con l’approssimarsi del Giorno della memoria, è importante ricordare figure significative come Micaela Ramazzotti, che ha interpretato personaggi iconici. La memoria storica aiuta a comprendere meglio il passato e a valorizzare le testimonianze di chi ha vissuto momenti cruciali. Un’occasione per riflettere sulle storie di coraggio e resistenza che hanno segnato il nostro patrimonio culturale.

E' la storia di una donna ebrea, forte, indipendente e coraggiosa che sfidò il regime fascista per salvare molte persone e segnò la storia del ghetto ebraico di Roma durante il fascismo e l’occupazione nazista Con l’avvicinarsi del Giorno della memoria, tornano a galla personaggi unici che hanno segnato in qualche modo la storia e che meritano di essere ricordati. È importante, per esempio, “raccontare la storia di Elena Di Porto per la sua grande forza, per la sua grande onestà intellettuale ed emotiva e per la sua empatia verso gli altri. Non era indifferente. L'indifferenza rovina il mondo", dice all'Adnkronos l'attrice Micaela Ramazzotti parlando del personaggio che interpreta nel film Elena del ghetto di Stefano Casertano, nelle sale dal 29 gennaio con Adler Entertainment in occasione della celebrazione del 27 gennaio (il Giorno della Memoria, appunto). 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Micaela Ramazzotti: “La mia Elena considerata pazza che prende a pugni i fascisti"

Approfondimenti su Micaela Ramazzotti

Con l’approssimarsi del Giorno della Memoria, è importante ricordare figure che hanno dato un contributo significativo alla storia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Micaela Ramazzotti

Argomenti discussi: Micaela Ramazzotti: La mia Elena Di Porto, l’eroina del Ghetto di Roma; Micaela Ramazzotti: La mia Elena considerata pazza che prende a pugni i fascisti; Micaela Ramazzotti: la mia Elena, donna libera, contro l'indifferenza; Micaela Ramazzotti | La mia Elena considerata pazza che prende a pugni i fascisti.

Micaela Ramazzotti: la mia Elena, donna libera, contro l’indifferenzaRoma, 26 gen. (askanews) – Micaela Ramazzotti porta sullo schermo Elena Di Porto, una donna ebrea ribelle, anticonvenzionale, realmente esistita, che sfidò il regime fascista e l’occupazione nazista. askanews.it

Michela Ramazzotti: «La mia Elena Di Porto, l’eroina del Ghetto di Roma»«Elena è modernissima. Lungimirante, fuori dagli schemi, talmente intelligente e acuta da vedere ciò che gli altri non vedevano. Aveva uno sguardo costantemente rivolto agli altri: non era matta, come ... msn.com

Micaela Ramazzotti: “Il coraggio di Elena del Ghetto, sceglie di morire con la sua gente” x.com

Le parole di Micaela Ramazzotti, oggi in Sala della Regina, in vista del Giorno della Memoria. L'attrice è nel cast del film - presentato questa mattina - "Elena del ghetto", dedicato alla storia vera di Elena Di Porto. L'evento è stato introdotto dal vicepresidente d - facebook.com facebook