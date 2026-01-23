Metromare Regione e Cotral Meno guasti e cancellazioni | servizio in miglioramento

Metromare, Regione Lazio e Cotral hanno collaborato per migliorare la qualità del servizio ferroviario tra Roma, Viterbo e le linee metromare. Nei mesi di novembre e dicembre 2025 si sono registrati riduzioni di guasti e cancellazioni, grazie a interventi mirati su manutenzione e affidabilità. Questa collaborazione mira a garantire un servizio più stabile e puntuale per i pendolari, segnando un passo avanti nella gestione delle linee regionali.

Roma, 23 gennaio 2026 – Nei mesi di novembre e dicembre 2025 il servizio ferroviario delle linee Roma–Viterbo e Metromare ha registrato un miglioramento significativo, frutto del lavoro congiunto per aumentare affidabilità, manutenzione e continuità di esercizio. I numeri raccontano un cambiamento concreto, percepibile per migliaia di pendolari che ogni giorno si affidano a queste linee per i propri spostamenti. Un netto cambio di passo sulla linea Roma–Viterbo, sia urbana sia extraurbana, dove il calo delle soppressioni è stato particolarmente rilevante. Roma-Viterbo. Nel tratto urbano, le soppressioni si sono ridotte del 78% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un crollo dell’83% dei treni cancellati per guasto ai convogli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Metromare, Ghera convoca Astral, Cotral e Rfi: "Basta disagi, servono soluzioni immediate"In risposta ai recenti disagi sulla ferrovia Roma-Lido a causa dei cantieri, l'assessore Fabrizio Ghera ha convocato un tavolo tecnico con Astral, Cotral, Rfi e l'appaltatore, chiedendo soluzioni immediate per migliorare il servizio e risolvere le criticità.

