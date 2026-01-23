Metrocity | stabilizzazione più vicina per i 39 tirocinanti di inclusione sociale pubblicata la graduatoria provvisoria

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria per la stabilizzazione di 39 tirocinanti di inclusione sociale della Città metropolitana di Reggio Calabria. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso verso l’assunzione stabile, offrendo una prospettiva di continuità e inserimento professionale per i beneficiari. La pubblicazione permette di conoscere le posizioni ammesse e di procedere alle successive fasi del processo di stabilizzazione.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la stabilizzazione dei 39 Tirocinanti di inclusione sociale della Città metropolitana di Reggio Calabria segna un momento chiave nel percorso verso l'assunzione stabile. Il via libera arriva con il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 550 del 21 gennaio 2026, che avvia formalmente la fase di selezione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e part-time. A sottolinearne l'importanza è Davide Tarsia, segretario NIdiL Cgil Area metropolitana di Reggio Calabria: "Un passaggio concreto e atteso da tempo, si tratta di lavoratrici e lavoratori che da anni assicurano servizi essenziali all'interno dell'Ente in condizioni di precarietà.

