Metro Napoli entro il 5 aprile inaugurata la nuova fermata

Il 5 aprile, in occasione di Pasqua, sarà inaugurata la nuova fermata Tribunale della Metro 1 di Napoli, tra il Centro Direzionale e Gianturco. L'apertura, annunciata da Palazzo San Giacomo, rappresenta un importante aggiornamento del sistema di trasporto cittadino, migliorando l'accessibilità e la mobilità nell'area. La stazione si inserisce nel piano di sviluppo delle infrastrutture metro, contribuendo a potenziare i collegamenti tra le zone centrali e periferiche della città.

Annunciata da palazzo San Giacomo per Pasqua, che cade il 5 aprile prossimo, l'inaugurazione della stazione Tribunale della Metro 1, tra il Centro Direzionale e Gianturco. La stazione ha una rilevanza cruciale nei collegamenti cittadini: rende infatti Napoli una delle poche città europee ad.

