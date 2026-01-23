Meteo le previsioni in Campania per venerdì 23 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per venerdì 23 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con nubi sparse alternate a momenti di schiarite. Non sono attese precipitazioni significative, e nel corso della serata si prevede un progressive rasserenamento. Questa sintesi fornisce un quadro chiaro delle condizioni meteorologiche per la regione, utile per pianificare attività e spostamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1707m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

