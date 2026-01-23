Meteo Latina piogge e rovesci nel week end Nevicate nel Lazio

Le condizioni meteorologiche nella provincia di Latina e nel Lazio si deteriorano nel corso del fine settimana, con piogge e rovesci che interessano la zona. Sono previste anche nevicate in alcune aree del territorio. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le variazioni climatiche previste.

Peggiorano le condizioni meteo nella provincia di Latina come nel resto del Lazio nel fine settimana. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, “già dalle prime ore di venerdì 23 gennaio il tempo andrà gradualmente peggiorando sul Lazio per l’arrivo di una prima perturbazione atlantica”.La prima.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Meteo Latina, week end senza piogge. Le previsioni per sabato 17 e domenica 18 gennaioLe previsioni meteo per il fine settimana a Latina indicano un clima stabile, con assenza di piogge previste sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Leggi anche: Meteo Latina, ancora pioggia e clima freddo. E nel week end arriva una nuova perturbazione

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Meteo Latina, week end senza piogge. Le previsioni per sabato 17 e domenica 18 gennaio; Meteo a Roma e Lazio, in arrivo la pioggia. Possibili nevicate nel weekend; Che tempo farà nel weekend: addio gelo ma con deboli piogge; Maltempo in Ciociaria: weekend di pioggia e neve in Appennino.

Meteo Latina, week end senza piogge. Le previsioni per sabato 17 e domenica 18 gennaioNella giornata di domenica 18 gennaio si attendono invece nubi sparse alternate a schiarite anche se non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 6°C; i venti saranno ... latinatoday.it

Meteo Latina: di nuovo le piogge poi migliora. Le previsioni per il week endCosa dicono gli esperti: nuova perturbazione tra venerdì e sabato, poi migliora prima di un nuovo peggioramento atteso a metà della prossima settimana ... latinatoday.it

**METEO ITALIA: TEMPERATURE ALTE E MALTEMPO IN ARRIVO** Oggi si registrano temperature massime di +18°C in località come Alghero, Latina, Reggio Calabria e Trapani, ma l’Italia si prepara a un peggioramento. Una perturbazione atlantica colpirà - facebook.com facebook