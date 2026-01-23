Metal detector? No Perplessità sull’ipotesi di un utilizzo a scuola

L’ipotesi di utilizzare metal detector nelle scuole di Lucca suscita riflessioni sulla sicurezza e sulla gestione del rischio. Dopo il grave episodio di La Spezia, si discute sulla possibilità di adottare misure preventive, come strumenti di controllo, per garantire un ambiente più sicuro. È importante valutare attentamente i pro e i contro di queste soluzioni, considerando l’efficacia e le implicazioni pedagogiche di interventi di questo tipo.

LUCCA Metal detector in classe, come scudo per la sicurezza dopo l'accoltellamento avvenuto in una scuola di La Spezia. Al momento la proposta del Ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara non trova sponda nelle scuole lucchesi. Dopo i forti dubbi espressi dalla dirigente dell'Ufficio scolastico Marta Castagna - eventualmente disponibile a contemplare una misura di questo tipo solo in termini di extrema ratio e comunque nella considerazione delle difficoltà organizzative che solleverebbe - oggi interviene sul delicato tema la preside dell'Isi Pertini, Daniela Venturi. "Credo che l'ipotesi metal detector possa essere stata avanzata dal ministro per realtà che immagino molto lontane da quella della scuola lucchese.

