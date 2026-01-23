merz vuole il mercosur antidemocratico

Merz si oppone al Mercosur, definendolo «antidemocratico». Nonostante il rinvio del Parlamento europeo alla Corte di giustizia, Berlino insiste sulla necessità di applicare temporaneamente il trattato commerciale. La questione evidenzia le tensioni tra gli interessi economici e le preoccupazioni politiche legate alla trasparenza e ai valori democratici all’interno dell’Unione europea.

Berlino, malgrado il rinvio del Parlamento Ue alla Corte di giustizia, spinge per l’applicazione provvisoria del trattato commerciale. In ballo c’è il litio argentino all’industria dell’auto tedesca. Ma Parigi avverte Ursula: «Qualsiasi forzatura sarebbe intollerabile». In Europa Ursula von der Leyen è salva, ma sta messa molto male la democrazia. Il Consiglio europeo si prepara a vanificare il voto sul Mercosur espresso mercoledì dall’Eurocamera. Che viene probabilmente svenduta per un piatto di lenticchie. Anzi meglio, per una fornitura di litio argentino alle case automobilistiche tedesche che devono costruire le batterie per le auto elettriche. 🔗 Leggi su Laverita.info

Merz: Meloni ha chiesto due settimane sul Mercosur, ma garantisce il sì – Il videoDurante il consiglio Ue, Merz ha confermato che l’Italia ha richiesto un rinvio di due settimane per la firma del trattato con il Mercosur, garantendo comunque il sì definitivo.

Mercosur, l’Eurocamera approva per 10 voti il ricorso alla Corte Ue. Merz e il Ppe: “Avanti con applicazione provvisoria”. The Left: “Scandalo”L’Europarlamento ha approvato con 10 voti il ricorso alla Corte Ue riguardo all’accordo commerciale tra UE e Mercosur, suscitando reazioni contrastanti.

Mercosur, l’Eurocamera approva per 10 voti il ricorso alla Corte Ue. Merz e il Ppe: Avanti con applicazione provvisoria. The Left: ScandaloCon 334 voti favorevoli e 324 contrari, l'Eurocamera chiede un parere legale sull'intesa commerciale. Reazioni contrastanti tra i paesi membri. ilfattoquotidiano.it

Merz scommette su Meloni per mediare tra Ue e Trump. vuole evitare lo scontro e crede che la premier possa essere d'aiuto nel dialogo con gli Stati Uniti. Domani il vertice tra Italia e Germania. Di @RuggieroMontene x.com

