Mercy | Sotto Accusa | Recensione del film con Chris Pratt

Mercy: Sotto Accusa è un thriller fantascientifico con Chris Pratt e Rebecca Ferguson, uscito nelle sale italiane il 22 gennaio. Il film propone una narrazione avvincente e una trama ricca di suspense, caratterizzata da effetti visivi curati e interpretazioni solide. In questa recensione, analizzeremo gli aspetti principali della pellicola, offrendo un’idea chiara sulla sua qualità e sui punti di forza.

Abbiamo visto Mercy: Sotto accusa, il thriller fantascientifico con Chris Pratt e Rebecca Ferguson come protagonisti, in programmazione nelle sale italiane dal 22 gennaio scorso. Questa la nostra recensione. Il film è stato diretto da Timur Bekmambetov  su una sceneggiatura di Marco van Belle. Nel cast, oltre a Chris Pratt e Rebecca Ferguson, trovano spazio anche Annabelle Wallis, Kali Reis, Rafi Gavron, Chris Sullivan, Kenneth Choi e Kylie Rogers. Il film è prodotto da Metro-Goldwyn-Mayer, Atlas Entertainment e Bazelevs Company. Fungono da produttori Bekmambetov, Charles Roven, Robert Amidon e Majd Nassif, con Mark Moran e Todd Williams come produttori esecutivi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

