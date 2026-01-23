Mercosur von der Leyen in Paraguay | Un segnale al mondo abbiamo scelto la cooperazione – Il video

Il viaggio di von der Leyen in Paraguay e l'accordo del Mercosur rappresentano un impegno concreto verso la cooperazione internazionale. Questa visita sottolinea l'importanza di rafforzare i rapporti tra le nazioni e di promuovere accordi che favoriscano lo sviluppo sostenibile e il dialogo globale. Un segnale di attenzione e collaborazione, volto a rafforzare la stabilità e la crescita condivisa tra le parti coinvolte.

(Agenzia Vista) Paraguay, 17 gennaio 2026 "Questo accordo invia un segnale forte al mondo. Riflette una scelta chiara e deliberata. Preferiamo il commercio equo ai dazi doganali, scegliamo una partnership produttiva e a lungo termine e, soprattutto, intendiamo offrire vantaggi reali e tangibili ai nostri cittadini e alle nostre aziende. Stiamo creando la più grande zona di libero scambio al mondo, un mercato che vale quasi il 20% del Pil globale, con opportunità incalcolabili ai nostri 700 milioni di cittadini". Così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in Paraguay per la firma dell'intesa.🔗 Leggi su Open.online

L’Italia sblocca l’accordo Ue-Mercosur, Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma. Meloni: «Ecco perché abbiamo detto sì» – Il videoDopo 25 anni di negoziati, l’Unione Europea ha approvato l’accordo di libero scambio con il Mercosur, composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay.

Mercosur, sabato la firma di Ursula von der Leyen in ParaguaySabato a Paraguay, Ursula von der Leyen firmerà l’accordo tra Mercosur e l’Unione europea.

Mercosur, von der Leyen in Paraguay: Un segnale al mondo, abbiamo scelto la cooperazione

Mercosur, Europarlamento respinge la mozione di sfiducia per Von der LeyenCon 165 voti a favore, 390 contrari e 10 astensioni il Parlamento Europeo respinge la mozione di sfiducia a Ursula Von der Leyen presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa a seguito ... tg24.sky.it

Von der Leyen: accordo da 20 miliardi, l’export di auto aumenterà del 200%L’accordo siglato da Ue e Mercosur può valere oro per l’industria dell’auto: questo, in sostanza, il messaggio di pochi minuti fa della presidente Ursula von der Leyen al Parlamento europeo. Si tratta ... quattroruote.it

L'Eurocamera respinge la sfiducia a von der Leyen sul Mercosur. Non passa la mozione dei Patrioti, 165 a favore e 390 contro. #ANSA #ANSA - facebook.com facebook

L'Eurocamera respinge la sfiducia a @vonderleyen sul Mercosur. #ANSAEuropa #vonderLeyen x.com