Mercosur Prandini | Nostra contrarietà in questa fase non significa che vogliamo chiusura mercati – Il video

Il rappresentante del Mercosur, Prandini, sottolinea che la nostra opposizione attuale non implica una chiusura dei mercati, ma si concentra sulla necessità di rispettare il principio di reciprocità. In questa fase, si ribadisce l’importanza di dialogo e equilibrio nelle relazioni commerciali, favorendo un approccio che tuteli gli interessi di tutte le parti coinvolte.

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 "Si è tornati all’obiettivo che chiedevamo da sempre: il principio di reciprocità. Le stesse regole severe applicate alle nostre imprese agricole devono valere anche per i prodotti agroalimentari importati da altri continenti, a tutela della qualità della vita e della salute dei cittadini, che non è in vendita. Siamo stati e continueremo a essere difensori rigorosi di questi principi, convinti che un confronto politico trasversale possa rafforzare le garanzie per il lavoro degli agricoltori e per le importazioni. La nostra contrarietà in questa fase al Mercosur non va confusa con una chiusura dei mercati: vogliamo esportare di più e crescere, ma pretendiamo che chi esporta in Europa rispetti esattamente le stesse regole che rispettiamo noi" così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, a margine della firma del protocollo d'intesa tra Anci e Coldiretti.🔗 Leggi su Open.online

“Questa non è l’Europa che vogliamo”: protesta degli agricoltori Coldiretti a Bruxelles (video)Migliaia di agricoltori italiani si sono riuniti a Bruxelles per manifestare contro i tagli alla Politica Agricola Comune e le conseguenze dell’accordo con i Paesi sudamericani.

Leggi anche: Mercosur, Prandini: «No alla soglia di contaminazione e all'import da Paesi con agrofarmaci vietati»

