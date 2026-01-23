Il Forlì ha annunciato l’ingaggio di Abdel Zagre, attaccante originario del Burkina Faso, nato nel 2004. Dopo aver giocato in Turchia, Svizzera e in Italia con il Ravenna, Zagre si unisce alla rosa biancorossa. Si tratta del settimo acquisto del club in questa sessione di mercato, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e proseguire il percorso competitivo della squadra.

Un altro arrivo nello spogliatoio del Forlì. Ieri, infatti, la società ha ufficializzato la firma sul contratto dell’attaccante Abdel Zagre (foto), nato in Burkina Faso il 9 marzo 2004, anch’egli in arrivo in biancorosso dal Ravenna. La punta ha disputato quest’anno 14 gare di campionato coi giallorossi, senza andare a segno, e fornendo tre assist. Nelle ultime giornate di campionato Zagre non è stato convocato da mister Marchionni per un noioso guaio muscolare. Dopo aver giocato sei partite nella serie B della Turchia con lo Sakaryaspor il centravanti è arrivato anno scorso nel Ravenna a metà campionato disputando una dozzina di partite e mettendo a segno due reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato: originario del Burkina Faso, ha giocato anche in Turchia e Svizzera. È il settimo acquisto biancorosso. Dal Ravenna è arrivato l’attaccante Zagre

Con l'infortunio di Petrelli il Forlì corre ai ripari: dal Ravenna arriva in prestito l'attaccante ZagreDopo l’infortunio di Petrelli, il Forlì ha rapidamente agito per rafforzare l’attacco.

Pisa, ecco il nuovo attaccante: Durosinmi è arrivato in città. L’acquisto più oneroso nella storia del clubIl Pisa ha ufficializzato l’arrivo di Rafiu Durosinmi, il nuovo attaccante proveniente dal mercato internazionale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Serie C mercato. Un prestito dal Ravenna per il Forlì; Rassegna Stampa | Genoa, i dettagli dell’operazione Bijlow. Arriva anche il 2007 Latif Ouedraogo; Genoa Primavera, due acquisti per la difesa. Ecco chi sono.

La Sancataldese comunica l’ingaggio del calciatore , centrocampista offensivo spagnolo classe 1999 originario di Madrid. Velocità, tecnica e spiccata vena realizzativa, queste le doti principali del nuovo colpo di mercato in casa ve - facebook.com facebook