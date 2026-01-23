Nel mercato dell'Inter, la trattativa per Mlacic sembra essere in stallo, con il club che nega la riapertura dell'affare. Nel frattempo, si discute anche sul ruolo tra i pali, considerando le riflessioni in corso sul dopo Sommer. Mentre Romano smentisce eventuali sviluppi riguardo al difensore, l'attenzione continua a concentrarsi sulle strategie di rafforzamento della rosa nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, stallo per il difensore Mlacic e riflessioni in corso per il dopo Sommer tra i pali nerazzurri. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto chiarezza sulle ultime manovre di mercato dell’ Inter, raffreddando gli entusiasmi su due nomi caldi. Il primo riguarda Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell’ Hajduk Spalato. Nonostante le voci di un affare in chiusura, l’esperto ha precisato che le parti non sono ancora così vicine: « A me ancora non risulta che le posizioni dell’Inter e di Mlacic si siano così riavvicinate ». Il nodo principale resta la gestione della trattativa da parte dell’entourage del giocatore e del padre, complicata dal recente cambio di agente a favore di Fali Ramadani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano nega la riapertura dell’affare Mlacic. Mentre sul Dibu Martinez svela questo…

Calciomercato Inter LIVE: Retroscena Jakirovic, trattativa Mlacic ancora aperta. Intanto Romano parla così del Dibu MartinezSegui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter con aggiornamenti in tempo reale.

Mercato Inter, l’affare Mlacic diventa un caso: la frenata dell’affare è stata causata da… Camarda. Ecco il motivoSul mercato dell’Inter, l’affare Mlacic ha subito un rallentamento a causa di questioni legate alla gestione dell’agente Camarda.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Perisic-Inter, Romano chiarisce tutto! Ecco cosa sta succedendo davvero con l’ex nerazzurroL'Inter continua a lavorare per il ritorno di Ivan Perisic: Fabrizio Romano fa chiarezza sulla posizione del croato e del PSV. spaziointer.it

Romano: Dibu Martinez-Inter, cosa mi risulta! So che il club per la porta studia anche…L'Inter prenderà un portiere la prossima estate: ecco tutti gli aggiornamenti di Fabrizio Romano, sul Dibu Martinez e non solo ... fcinter1908.it

L'esperto di mercato, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto su due trattative che stanno portando avanti in casa Inter - facebook.com facebook

TS - #Inter all-in su #Perisic, decisivi gli ultimi giorni di mercato: il punto x.com