Mercato Inter Perisic apre al ritorno ma il PSV blocca tutto | i nerazzurri sono pronti a questa mossa

Il mercato dell’Inter si muove intorno a Perisic, che ha espresso disponibilità al ritorno in nerazzurro da una settimana. Tuttavia, il PSV, club attuale del giocatore, non ha ancora preso una decisione definitiva, mantenendo in sospeso le trattative. La situazione resta in stand-by, con i nerazzurri pronti a cogliere eventuali sviluppi e a valutare le prossime mosse in vista della finestra di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, il croato ha dato il suo ok da dieci giorni, ma il club olandese non ha ancora sciolto le riserve. Sulla trattativa che potrebbe riportare Ivan Perisic a vestire la maglia dell’ Inter è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha fatto il punto su una situazione che appare cristallizzata. Nonostante il forte desiderio del calciatore di tornare a Milano, l’operazione non accenna a sbloccarsi: « Ivan Perisic vuole andare all’Inter da dieci giorni. Fin dalla prima chiamata non ha tentennato, andrebbe domattina ». Il croato ha già dato il suo totale gradimento al ritorno in nerazzurro, forte anche dell’ottimo rapporto che lo lega al direttore sportivo Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, Romano parla così del ritorno di Perisic: «I nerazzurri hanno parlato col PSV, ecco la risposta del club olandese»In vista del mercato estivo, si intensificano le voci sul possibile ritorno di Ivan Perisic all’Inter.

Perisic Inter, il tecnico del PSV gela i nerazzurri: «C’è agitazione, ma non per me. Resterà qui con noi»Il tecnico del PSV ha dichiarato di non essere in discussione e di rimanere nel club, smentendo le voci di un possibile ritorno all’Inter.

