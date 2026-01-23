Sul mercato dell'Inter si diffonde un’indiscrezione proveniente dalla Svizzera riguardante un possibile ritorno di un ex calciatore del Bologna. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, suscita interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, offrendo spunti di riflessione sulle strategie di rafforzamento della squadra. Di seguito, tutti i dettagli e le ultime novità in merito.

Inter News 24 Mercato Inter, dalla Svizzera spunta un rumors che vede i nerazzurri interessati a un ex giocatore del Bologna: ecco di chi si tratta. Il mercato di gennaio dell’ Inter potrebbe non limitarsi al solo tormentone Perisic. Secondo quanto riferito dalla Svizzera da RSI, i nerazzurri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione di Dan Ndoye. L’esterno elvetico, protagonista nelle qualificazioni al Mondiale 2026, si era trasferito al Nottingham Forest la scorsa estate per oltre 40 milioni di euro, ma l’avventura in Premier League si sta rivelando più complicata del previsto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, dalla Svizzera lanciano l’indiscrezione: ritorno di fiamma per un ex del Bologna? Tutti i dettagli

Leggi anche: David via già a gennaio? Dalla Svizzera lanciano l’indiscrezione: due club alla porta, ecco dove potrebbe trasferirsi e la posizione della Juventus

Mercato Inter, spunta un nuovo nome per la fascia destra: dalla Francia viene proposto Singo. Ecco tutti i dettagliSul mercato dell'Inter si fa strada il nome di Singo per rinforzare la fascia destra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter, il campione è ai saluti: in estate andrà in Svizzera; Inter, il post-Sommer è già iniziato? Incontro con l'agente del Dibu Martinez; Calciomercato Inter: Ndoye-Frattesi, il ritorno di Perisic e l'acquisto a 5 milioni già chiuso - Rumor; L’Inter piazza la zampata a sorpresa a gennaio? C’è un nome in Premier finito sul taccuino.

Mercato Inter, possibile accelerata per l’esterno! Ipotesi di scambio con un nerazzurroL'Inter sta facendo tutte le valutazioni del caso sul mercato ma occhio a quanto può succedere con l'esterno: spunta l'ipotesi di uno scambio. spaziointer.it

Inter, il campione è ai saluti: in estate andrà in SvizzeraNessuna possibilità di rinnovo: dopo 3 anni sarà divorzio. msn.com

Del possibile ritorno all'Inter di Ivan Perisic e della trattativa col Psv ha parlato il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano facebook

TS - #Inter all-in su #Perisic, decisivi gli ultimi giorni di mercato: il punto x.com