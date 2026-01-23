Mercato Bolsius al Grifo fino al 2027 Terzino | sondato pure Mannini

Il mercato di riparazione si avvicina alla chiusura, prevista tra dieci giorni. Il Perugia ha concluso un importante acquisto per la posizione di trequarti, rafforzando così la rosa in vista delle ultime sfide stagionali. Tra le trattative in corso, Bolsius rimane al Grifo fino al 2027, mentre il club ha sondato anche Mannini per il ruolo di terzino.

Dieci giorni ancora e poi si chiuderà il mercato di riparazione. Il Perugia ha messo a segno il colpo per la trequarti. Riccardo Gaucci ha trovato l’accordo con Don Bolsius 27enne attaccante olandese che può ricoprire indifferentemente il ruolo di esterno d’attacco, trequartista e all’occorrenza anche di punta. Il giocatore ieri è arrivato a Pian di Massiano, ha svolto le visite mediche e poi messo nero su bianco fino al 2027 con rinnovo di un anno al raggiungimento di determinati obiettivi. Bolsius oggi sosterrà la sua prima seduta di allenamento con la squadra e potrebbe essere subito aggregato per la trasferta di Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio serie C, il mercato del Grifo torna a muoversi: nel mirino trequartista e terzino destro

Juan Jesus vicino al rinnovo: si legherà al Napoli fino al 2027

