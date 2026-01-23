Un alpinista di 29 anni è deceduto questa mattina durante un’escursione sul sentiero ghiacciato verso il Naiftal, nel comprensorio di Merano 2000. Originario dell’Alto Adige, l’uomo, esperto in montagna, ha perso la vita a seguito di una caduta. L’incidente evidenzia i rischi legati alle condizioni invernali e alla sicurezza in montagna.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente sul sentiero ghiacciato verso il Naiftal. Un alpinista esperto di 29 anni, originario dell’Alto Adige, ha perso la vita nella mattinata di oggi, 23 gennaio, dopo una drammatica caduta lungo un sentiero ghiacciato nel comprensorio di Merano 2000. Il giovane stava raggiungendo la parete di ghiaccio del Naiftal, meta dell’escursione che aveva programmato di affrontare insieme a un amico. Durante il percorso, l’uomo è scivolato improvvisamente, precipitando per circa quaranta metri in un burrone sottostante. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale. L’amico che era con lui, dopo aver assistito alla scena, ha lanciato immediatamente l’allarme e ha tentato di avvicinarsi al compagno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Merano, tragedia in montagna: morto un alpinista di 29 anni

Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita vicino a una cascata: muore alpinista di 29 anni a MeranoUn alpinista di 29 anni è deceduto a Merano 2000 dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio lungo la Katzenleiter.

Merano, morto esperto alpinista 29enne: è scivolato su un sentiero ghiacciatoUn alpinista di 29 anni è deceduto a Merano dopo essere scivolato su un sentiero ghiacciato nel comprensorio di Merano 2000.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tragedia in montagna a Merano 2000: la vittima è il 29enne Walter Pfeiffer; Terribile tragedia, mamma e figlia morte in un incidente: Corina Matras, 26 anni, e la piccola Melissa di 5 anni hanno perso la vita in uno schianto contro un camion; Incidente in Romania, morte una donna che viveva a Merano e la figlioletta di 5 anni.

Tragedia in Alto Adige, escursionista 29enne precipita: inutili i soccorsiTragedia in montagna, in Alto Adige. Un escursionista di 29 anni è morto dopo essere precipitato da 40 metri. Inutili i soccorsi, il giovane è morto sul colpo. Tragedia in Alto Adige: escursionista pr ... notizie.it

Tragedia in montagna, muore escursionista di 29 anni: precipitato da 40 metriEra in procinto di effettuare un'arrampicata sul ghiaccio nella zona di Merano 2000 ... msn.com

Tragico incidente nella zona di Merano 2000: l’alpinista era in compagnia di un amico ed è caduto lungo la via di accesso denominata Katzenleiter - facebook.com facebook