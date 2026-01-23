Merano morto esperto alpinista 29enne | è scivolato su un sentiero ghiacciato

Un alpinista di 29 anni è deceduto a Merano dopo essere scivolato su un sentiero ghiacciato nel comprensorio di Merano 2000. L’uomo, esperto nel settore, si trovava in mountain bike con un amico quando è scivolato durante un'escursione verso la parete di ghiaccio del Naiftal. L’incidente ha portato a una tragica perdita in un contesto di attività outdoor in Alto Adige.

(Adnkronos) – Un esperto alpinista altoatesino di 29 anni è morto stamane dopo essere scivolato dal sentiero ghiacciato che lo stava conducendo alla parete di ghiaccio del Naiftal, nel comprensorio di Merano 2000, che era intenzionato a scalare con un amico. La caduta di una quarantina di metri nel burrone sottostante si è rivelata fatale per il giovane che l’amico ha tentato di raggiungere, dopo aver dato l’allarme. Sul posto sono accorsi gli uomini della stazione di Merano del Soccorso alpino dell’Alto Adige, guardia di finanza e carabinieri e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita vicino a una cascata: muore alpinista di 29 anni a Merano

Walter Pfeifer scivola sulla lastra di ghiaccio e precipita per 40 metri nel burrone, il compagno lancia l'allarme ma l'alpinista 29enne muore sul...MERANO - Tragedia in Alto Adige dove uno scalatore oggi, venerdì 23 gennaio, ha perso la vita, mentre si stava recando a una cascata ... msn.com

Tragedia alla cascata di ghiaccio, alpinista scivola e precipita per decine di metri sotto gli occhi dell'amico: morto un 29enneMERANO. E' scivolato sulla lastra di ghiaccio e quindi è precipitato per svariati metri. Un 29enne è morto. La tragedia è avvenuta nella mattina di oggi, venerdì 23 gennaio. L'alpinista di 29 anni, in ... ildolomiti.it

