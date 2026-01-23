Menzogne e fandonie | l' imprenditore Tacconi finisce a giudizio per i post su Facebook contro gli ambientalisti

L'imprenditore Tacconi è stato citato in giudizio a seguito dei post pubblicati su Facebook, incentrati sul conflitto tra il Comitato Via Protomartiri Francescani e la Fonderia ex Tacconi di Assisi. La disputa riguarda le tematiche ambientali e industriali, ora portate nelle aule del Tribunale penale di Perugia, evidenziando le tensioni tra tutela ambientale e attività produttiva.

La battaglia tra il Comitato Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli e la Fonderia ex Tacconi di Assisi, seno di un conflitto tra tutela ambientale e produzione industriale, si sposta nelle aule del Tribunale penale di Perugia. La Procura della Repubblica di Perugia ha emesso un.

