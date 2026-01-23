Mentre salvano la vita a un paziente i ladri colpiscono il 118 | ambulanza derubata a Secondigliano

Nel tardo pomeriggio di giovedì 22 gennaio, nel quartiere Secondigliano di Napoli, ladri hanno rubato l’ambulanza del 118 mentre i soccorritori erano impegnati a prestare assistenza a un paziente. L’episodio si è verificato intorno alle 19:30, creando una situazione di emergenza e preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario.

Furto ai danni di medici e infermieri del 118 impegnati a salvare una vita. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio, intorno alle 19:30, nel quartiere Secondigliano, nella zona nord di Napoli. Ignoti hanno approfittato dell’assenza dell’equipaggio, impegnato in un intervento di soccorso, per derubare l’ambulanza parcheggiata in strada, portando via tutti gli effetti personali lasciati a bordo. A denunciare l’episodio è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che tutela il personale sanitario dalle aggressioni e dai rischi durante il servizio. “Un gesto grave e inqualificabile, compiuto ai danni di operatori sanitari impegnati a salvare vite umane”, commenta l’associazione, che lancia anche un appello ai responsabili: “Se esiste ancora un minimo di coscienza civica, contattateci e provvedete alla restituzione di quanto rubato”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mentre salvano la vita a un paziente, i ladri colpiscono il 118: ambulanza derubata a Secondigliano Medici del 118 derubati mentre salvano paziente a Secondigliano: rubate le borse dall’ambulanzaDurante un intervento di emergenza a Secondigliano, i medici del 118 sono stati vittime di un furto mentre prestavano assistenza a un paziente. Ladri rubano in ambulanza mentre i soccorritori del 118 assistono un uomo in arresto cardiacoMercoledì pomeriggio a Pioltello, in provincia di Milano, si è verificato un episodio insolito: durante l'intervento di soccorso per un uomo in arresto cardiaco, ladri hanno rubato un'ambulanza. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Colpito da infarto, va in arresto cardiaco refrattario al defibrillatore. I sanitari non si arrendono e all'ospedale Molinette di Torino viene salvato anche grazie alla circolazione extracorporea; Medici del 118 derubati mentre salvano paziente a Secondigliano: rubate le borse dall'ambulanza; I carabinieri salvano la vita a uno sciatore a Selva di Val Gardena; Catania, allarme al 112, corsa contro il tempo: Carabinieri salvano bimba di 5 mesi dalla madre. Medici del 118 derubati mentre salvano paziente a Secondigliano: rubate le borse dall’ambulanzaAmbulanza del 118 svaligiata mentre i medici salvano paziente. Furto in via del Cassano a Secondigliano. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate. fanpage.it Gardena, i Carabinieri salvano la vita a uno sciatore tedescoMomenti di grande apprensione nei giorni scorsi sulle piste del comprensorio sciistico del Ciampinoi, dove uno sciatore di nazionalità tedesca, di circa 60 anni, è stato colto da un improvviso e grave ... ladigetto.it I carabinieri salvano la vita a uno sciatore a Selva di Val Gardena. Un improvviso malore ha colpito uno sciatore tedesco sulle piste del Ciampinoi. Determinante l’intervento immediato degli uomini dell'Arma. - facebook.com facebook

