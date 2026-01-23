meloni telefona a trump e media con i leader ue artico clausola anti cina

Mercoledì sera, Meloni ha contattato telefonicamente Trump e i leader dell’Unione Europea per discutere questioni di interesse comune. Tra i temi affrontati, l’Arctic e la clausola anti-Cina sono stati al centro del confronto, evidenziando l’attenzione internazionale sulle strategie di sicurezza e cooperazione. La conversazione ha ribadito l’importanza di un dialogo costante tra alleati per affrontare le sfide geopolitiche attuali.

«Capisco, capisco.». La voce roca di Donald Trump è intervallata da lunghi sospiri. Mercoledì sera. Giorgia Meloni alza la cornetta da Palazzo Chigi e rompe gli indugi. «Ciao Donald». Telefona al presidente americano. Deve dargli una notizia, anzi due. Una è già nota alla Casa Bianca: l’Italia non firmerà per il momento lo statuto del “Board of Peace” per Gaza. L’altra no: Meloni comunica all’alleato che l’indomani mattina non riuscirà a fare capolino in Svizzera, tra le nevi di Davos, per la cerimonia di inaugurazione. Proprio come gli altri leader europei. Spiega le ragioni del forfait italiano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Groenlandia, Meloni e leader Ue: “Appartiene a suo popolo, sicurezza Artico con Nato e Usa”In una dichiarazione congiunta, i leader europei, tra cui Meloni, Macron, Merz, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen, hanno ribadito che la Groenlandia appartiene al suo popolo.

Groenlandia, Meloni e leader Ue: "Sicurezza Artico priorità fondamentale per l'Europa"La crescente attenzione sulla regione artica deriva dall'importanza strategica e dalle sfide di sicurezza che essa rappresenta.

