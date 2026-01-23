Meloni si sbilancia verso Washington giocando di sponda con Merz

L’Italia si avvicina a Washington, mostrando un nuovo orientamento strategico che si discosta dalla tradizionale alleanza franco-tedesca all’interno dell’Unione Europea. Questa evoluzione vede l’Italia giocare un ruolo di sponda con figure come Merz, segnando un possibile cambio di paradigma nelle relazioni internazionali e nelle dinamiche europee. Un approfondimento su questa tendenza evidenzia come i rapporti tra Italia, Stati Uniti e l’equilibrio interno all’UE stiano evolvendo.

Nell'Unione europea da sempre a trazione franco-tedesca sta nascendo un nuovo asse alternativo: con l'Italia al posto della Francia. Oggi il vertice intergovernativo a Roma Nell'Unione europea da sempre a trazione franco-tedesca sta nascendo un nuovo asse alternativo: con l'Italia al posto della Francia. Lo tiene a battesimo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che parla della progressiva sostituzione di Parigi con Roma come interlocutore privilegiato di Berlino. Lo festeggia il presidente del Ppe Weber: «Italia e Germania sono garanti dell'unità europea. Con governi stabili e una leadership forte, stanno portando avanti le soluzioni europee».

