Meloni | riconfigurare il Board per Gaza

Il presidente Meloni ha espresso preoccupazioni riguardo alla riorganizzazione del Board of Peace per Gaza, evidenziando problemi di carattere costituzionale legati alla configurazione dell'iniziativa. Durante un incontro con Trump, ha sottolineato l'importanza di affrontare e chiarire questi aspetti prima di procedere ulteriormente. La questione rimane centrale nel dibattito internazionale sulla gestione della crisi nella regione.

17.36 Sul Board of Peace per Gaza "ho detto a Trump che per noi ci sono dei problemi di carattere costituzionale per come l'iniziativa è stata configurata. Ho chiesto la disponibilità a riaprire questa configurazione per andare incontro alle necessità non solo dell'Italia ma anche di altri Paesi". Così la premier Meloni, al termine del summit con il cancelliere tedesco Merz. "Noi dobbiamo tentare di fare questo lavoro. La presenza di Paesi come i nostri può fare la differenza".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni: «Problema costituzionale, serve più tempo per il Board per Gaza»Il governo italiano ha dichiarato di essere aperto e disponibile a valutare la questione del Board per Gaza, riconoscendo però un problema di carattere costituzionale che richiede più tempo per essere affrontato adeguatamente.

Fase due a Gaza. Nasce il Board of Peace. Meloni tra i papabiliFase due a Gaza: nasce il Board of Peace, un nuovo passo nel tentativo di stabilizzare la regione.

