Meloni | Nobel a Trump? Speriamo di poterglielo dare un giorno

Durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Giorgia Meloni ha espresso l’auspicio di poter consegnare un giorno il Nobel per la pace a Donald Trump. Le sue parole hanno riacceso il dibattito pubblico su un riconoscimento che, fino a ora, non è stato attribuito a quest’ultimo. La dichiarazione riflette una riflessione sulle prospettive di riconoscimento internazionale e sulle valutazioni politiche che ne accompagnano la possibilità.

(Adnkronos) – "Spero che un giorno potremo dare il Nobel per la pace a Donald Trump". Si riaccende il dibattito dopo le parole pronunciate da Giorgia Meloni in chiusura della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La premier ha detto di confidare che l’ex presidente americano "possa fare la differenza anche per una pace giusta e duratura in Ucraina". Interpellata sullo stato di salute mentale di Trump, Meloni ha poi respinto le critiche definendole "poco serie". “Donald Trump è il presidente eletto degli Stati Uniti – ha ricordato – e gli stessi discorsi li ho sentiti fare su Joe Biden prima di lui.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ora Machado vuole dare il suo Nobel a Trump: «Lo merita più di me»Recentemente, la crisi in Venezuela ha evidenziato tensioni tra Donald Trump e Maria Corina Machado, con quest’ultima accusata di ostilità da parte dell’ex presidente.

Per i politici norvegesi, dare a Trump la medaglia del premio Nobel per la Pace è “assurdo”I leader politici norvegesi hanno espresso un giudizio unanime contro la decisione di María Corina Machado di assegnare a Donald Trump il premio Nobel per la Pace.

