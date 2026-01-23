Meloni-Merz un nuovo patto per ridare forza all’Europa

In un contesto di crescente complessità europea, si sviluppa un nuovo dialogo tra Italia e Germania. La premier Giorgia Meloni e il cancelliere Friedrich Merz stanno collaborando per rafforzare l’unità e l’efficacia dell’Europa, in un momento in cui i tradizionali rapporti franco-tedeschi incontrano difficoltà. Questa intesa potrebbe contribuire a ridefinire gli equilibri politici e strategici del continente.

Mentre il tradizionale asse franco-tedesco attraversa una fase di evidente difficoltà, prende forma un nuovo canale di dialogo politico in Europa: quello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Un'intesa che nasce da interessi convergenti e da una lettura condivisa delle priorità europee, in particolare su industria, commercio e relazioni transatlantiche. I due leader si incontreranno venerdì a Roma, nella cornice di Villa Doria Pamphilj, per un vertice bilaterale che punta a consolidare una collaborazione sempre più strutturata. L'appuntamento arriva in un momento delicato per l'Unione europea, segnato da tensioni commerciali globali e da un riequilibrio interno tra i grandi Paesi membri. Dialogo e pragmatismo: la linea di Meloni e Merz per tenere uniti Europa e UsaDurante il Consiglio europeo straordinario, Giorgia Meloni e Antonio Merz hanno sottolineato l'importanza di mantenere un approccio pratico e dialogico tra le nazioni alleate.

