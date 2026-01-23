Meloni-Merz | riconfermiamo il legame Europa-Usa valori comuni

Il vertice tra Meloni e Merz ha sottolineato l'importanza di rafforzare il legame tra Europa e Stati Uniti, principalmente attraverso una risposta coordinata alle minacce alla sicurezza euro-atlantica. Si è evidenziata inoltre la necessità di consolidare il ruolo del pilastro europeo della NATO, al fine di potenziare la deterrenza e la difesa comune. Un impegno condiviso volto a garantire stabilità e sicurezza nella regione.

«Coordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica» e «rafforzare il pilastro europeo della Nato per rafforzare ulteriormente la posizione di deterrenza e difesa della Nato»: sono alcuni degli impegni presi nell’accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza siglato dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz al vertice intergovernativo Italia-Germania. Nell’accordo, che «non è giuridicamente vincolante e non costituisce un trattato internazionale», Roma e Berlino riaffermano l’impegno pieno a «rafforzare la deterrenza e la difesa della Nato e a promuovere la prontezza difensiva dell’Ue». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Dialogo e pragmatismo: la linea di Meloni e Merz per tenere uniti Europa e UsaDurante il Consiglio europeo straordinario, Giorgia Meloni e Antonio Merz hanno sottolineato l'importanza di mantenere un approccio pratico e dialogico tra le nazioni alleate.

