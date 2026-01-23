Meloni | Il nostro turismo scala posizioni nel mondo

Il Governo italiano evidenzia un aumento della posizione del turismo nazionale a livello globale. Secondo le dichiarazioni della Premier Meloni, i dati degli ultimi anni confermano che le strategie adottate stanno portando risultati positivi. In questo contesto, si intende analizzare i numeri e le tendenze del settore, sottolineando l'importanza del turismo per l’economia del paese e i prossimi passi previsti per consolidare questa crescita.

Tempo di lettura: 3 minuti “I numeri registrati in questi anni ci dicono che la direzione intrapresa dal Governo è quella giusta. L’Italia continua a scalare la classifica dei paesi più visitati al mondo, è diventata la seconda nazione europea per presenze turistiche, abbiamo superato per la prima volta nella storia la Francia, ci avviciniamo ai livelli della Spagna”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al forum internazionale del turismo a Milano che definisce un’occasione preziosa per valorizzare al meglio un settore strategico per la nostra economia, per il nostro prestigio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

