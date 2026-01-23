Meloni | Ho chiesto a Trump di riaprire la configurazione del Board of peace Ora è incompatibile con il nostro ordinamento

Il governo italiano ha recentemente sollevato questioni sulla configurazione del Board of Peace, sottolineando problemi di compatibilità con il proprio ordinamento costituzionale. Meloni ha inoltre comunicato di aver chiesto a Trump di intervenire per riaprire la configurazione dell’organismo, evidenziando le criticità riscontrate e la necessità di un chiarimento su questa iniziativa internazionale.

“Per quello che riguarda il Board of Peace ci sono oggettivamente dei problemi su come l’iniziativa è stata configurata, che sono per noi addirittura di carattere costituzionale. A oggi lo Statuto che è stato inviato sarebbe incostituzionale e quindi incompatibile con il nostro ordinamento. È quello che io ho comunicato al Presidente degli Stati Uniti, agli americani, chiedendo anche se ci fosse una disponibilità a riaprire questa configurazione per andare incontro anche alle necessità, che non sono solamente italiane, ma sono anche di altri paesi europei. E credo che noi dovremmo tentare di fare questo lavoro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di TrumpIl governo italiano ha comunicato che non parteciperà alla costituzione del Board of Peace, il Comitato per la Pace promosso dagli Stati Uniti e guidato da Donald Trump.

Vertice Italia-Germania: Meloni, "ho chiesto a Trump di rivedere il Board of peace"Durante il vertice Italia-Germania, Meloni ha evidenziato di aver chiesto a Donald Trump di rivedere il Board of Peace per Gaza, sottolineando che l'iniziativa presenta alcuni problemi di carattere costituzionale.

Vertice Italia-Germania: Meloni, ho chiesto a Trump di rivedere il Board of PeaceAGI - Sul Board of Peace per Gaza ho detto a Donald Trump che per noi ci sono oggettivamente dei problemi di carattere costituzionale per come l'iniziativa è stata configurata. Ho chiesto anche la di ... msn.com

Meloni: «L'Europa scelga se essere protagonista. Ho chiesto a Trump di riconfigurare il board»«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo ... msn.com

