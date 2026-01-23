Meloni | Con Sanae prime due donne premier dei propri Paesi rafforzare cooperazione – Il video

Durante la conferenza stampa tenuta a Tokyo, la Premier Giorgia Meloni e la Premier giapponese Sanae Takaichi hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione tra Italia e Giappone. È la prima volta che due donne ricoprono contemporaneamente i ruoli di capi di governo nei rispettivi Paesi, un passo significativo che apre nuove prospettive di collaborazione internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 La conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni e della Premier giapponese Sanae Takaichi a Tokyo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Meloni: Con Sanae prime due donne premier dei propri Paesi, rafforzare cooperazioneDurante una conferenza stampa a Tokyo, la Premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione tra Italia e Giappone, evidenziando i traguardi storici raggiunti con la nomina delle prime donne premier nei rispettivi paesi, Meloni e Sanae Takaichi.

Leggi anche: Il Ministro Valditara in Egitto per promuovere l’istruzione tecnico-professionale e l’insegnamento della lingua italiana: “Passo decisivo per rafforzare la cooperazione educativa tra i nostri due Paesi”

