Meloni | con Germania più vicini che mai

Il primo ministro Meloni ha dichiarato che Italia e Germania sono oggi più vicine che mai, sottolineando il rafforzamento dei legami tra i due paesi. Questa collaborazione più stretta rappresenta un elemento positivo per i cittadini italiani e tedeschi, contribuendo alla stabilità e alla crescita dell’Europa nel suo insieme. La volontà di dialogo e cooperazione continua a essere al centro delle relazioni bilaterali tra le due nazioni.

16.20 "Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso". Così la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa assieme al cancelliere tedesco Merz al termine del vertice intergovernativo. Obiettivo di fondo "costruire un'Europa autorevole e competitiva",sottolinea Sì all'accordo tra europei "su esportazione di armamenti". Su Ucraina e Medio Oriente "continueremo a fare la nostra parte" per la pace. "Piena sintonia" sul contrasto a immigrazione illegale.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

#Meloni e #Merz hanno firmato un Protocollo per la cooperazione strategica Italia-Germania, riaffermando "l'importanza fondamentale di un forte legame transatlantico tra Europa e Stati Uniti" e l'impegno a rispettare "integrità territoriale e sovranità". @ x.com

Italia e Germania, Giorgia Meloni e Friedrich Merz: due Paesi con un destino comune in un'Europa mai messa così a dura prova. E i due leader, oggi si incontreranno a Roma per un vertice intergovernativo, suggellano un'alleanza che appare sempre più natu