Matilde Borromeo, sorella di Lavinia e cognata di John Elkann, ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Giorgia Meloni, definendola una fortuna per l’Italia. Questa ammirazione sorprende, considerando il contesto politico e le relazioni familiari. La posizione di Borromeo evidenzia un atteggiamento di stima verso la premier, sottolineando come anche tra le figure più riservate ci siano riconoscimenti verso il ruolo di Meloni nel panorama politico italiano.

L’ ammiratrice che non ti aspetti. Lo sa John Elkann d i avere una cognata fan sfegatata di Giorgia Meloni? L’editore – in fuga- di Repubblica -è sposato con Lavinia Borromeo, che ha una sorella, Matilde. La quale su Instagram non nasconde l’ammirazione incondizionata per la premier: “Abbiamo una fortuna pazzesca ad avere Giorgia Meloni”. Matilde Borromeo, sposata al principe Antonius Zu Furstenberg, quando si tratta di postare giudizi sulla premier dismette l’aplomb da contessa che vive nel jet set e si esprime come una tifosa. In modo diretto. Il presidente del Consiglio può annoverare un’altra grande estimatrice. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Meloni? Abbiamo una fortuna pazzesca ad averla”: Matilde Borromeo, cognata di John Elkann, è fan sfegatata della premier

Bignami: Ad Atreju non abbiamo avuto la fortuna di sentire Schlein. Non l'abbiamo vista arrivare – Il videoAd Atreju non abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare Schlein, né di vederla arrivare.

"Ce l'abbiamo fatta". Giorgia Meloni, l'annuncio agli italiani: la soddisfazione della premierGiorgia Meloni annuncia con entusiasmo il successo del suo governo, sottolineando la stabilità e il consenso elevato che caratterizzano l'attuale panorama politico italiano.

