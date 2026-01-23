Meloni a Merz | Rafforziamo la cooperazione oggi Italia e Germania più vicine che mai – Il video

Il presidente Meloni e il presidente Merz hanno condiviso l’intenzione di consolidare la collaborazione tra Italia e Germania. Durante l'incontro a Roma, è stato sottolineato il ruolo di entrambi i paesi nel promuovere un rapporto più stretto, con l’obiettivo di valorizzare le rispettive competenze e interessi comuni. Questa intesa mira a rafforzare i legami bilaterali e a favorire una cooperazione più efficace tra le due nazioni.

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Oggi abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione tra Italia e Germania dove ciascuno porterà il suo valore aggiunto. Italia e Germania oggi sono più vicine che mai. Ci sono le condizioni per ottenere ottimi risultati”, così la premier Giorgia Meloni, nel punto stampa con il Cancelliere Friedrich Merz al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania”. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Meloni: «Speriamo di poter dare il Nobel a Trump». Ma con Merz auspica la revisione delle regole del Board of peaceNessuna sostituzione del rapporto tra Roma e Berlino al motore francotedesco, almeno a parole. Ma Meloni e Merz sono d’accordo su tanti temi e condividono la stessa posizione scettica sul Board of pea ... editorialedomani.it

“L’Europa sta rimanendo indietro” e “serve un cambio di passo”, a pronunciare queste parole è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il punto stampa al termine del vertice con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “È necessario un deciso cambio - facebook.com facebook

Meloni e Merz a Villa Pamphili: "Serve colmare le lacune della difesa europea. Coordineremo gli sforzi in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina" x.com