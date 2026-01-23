Melissa è tornata a casa a Livigno | la 22enne rintracciata a Messina Riconosciuta da un autista di bus

Melissa, 22 anni, è tornata a Livigno dopo essere stata rintracciata a Messina. La ragazza, scomparsa da Livigno circa un mese e mezzo fa, è stata riconosciuta da un autista di bus e ora sta bene. La notizia rappresenta un importante risoluzione a una vicenda che aveva suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Livigno (Sondrio), 23 gennaio 2026 – Dopo un mese e mezzo di angoscia, il lieto fine. Sta bene ed è tornata a casa Melissa, la ragazza di 22 anni che si era allontanata da Livigno (in provincia di Sondrio) lo scorso dicembre, facendo perdere le proprie tracce. La giovane è stata rintracciata nelle scorse ore in Sicilia. La segnalazione di un autista. Fondamentale la segnalazione alla sala operativa della Questura da parte di un cittadino di Messina, autista di autobus privati. L’allontanamento della ragazza, originaria del Piccolo Tibet, era stato già segnalato in televisione, attraverso la trasmissione 'Chi l'ha visto?' di Raitre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

È stata ritrovata Melissa Acani, scomparsa a dicembre da Livigno: la 22enne riconosciuta da un autista di pullmanMelissa Acani, scomparsa da Livigno il 3 dicembre, è stata ritrovata e sta bene.

Scomparsa da Livigno: grande apprensione per la 22enne MelissaDa circa un mese, la comunità di Livigno è in pensiero per la scomparsa di Melissa Acani, 22 anni.

