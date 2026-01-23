Melissa Acani ritrovata la 22enne scomparsa

È stata ritrovata la 22enne Melissa Acani, residente a Livigno, scomparsa da inizio dicembre. La notizia rappresenta la fine di una lunga attesa per la famiglia e gli amici, offrendo un esito positivo alla vicenda. Le autorità hanno confermato il ritrovamento, senza ulteriori dettagli al momento.

Si è conclusa con un esito rassicurante la vicenda di Melissa Acani, la 22enne residente a Livigno, in provincia di Sondrio, di cui non si avevano notizie dall’inizio di dicembre. La giovane è stata individuata e raggiunta dalle forze dell’ordine in un’altra zona del Nord Italia, in condizioni complessivamente buone, ponendo fine a un periodo di forte apprensione per la famiglia e per l’intera comunità. Il caso era stato segnalato anche alle associazioni che si occupano di persone scomparse e portato all’attenzione di una nota trasmissione televisiva dedicata alle ricerche. Determinante, nella fase finale delle ricerche, è stata la telefonata di un autista di autobus che ha contattato le forze dell’ordine dopo aver riconosciuto la giovane.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

