Meglio di McTominay e Szoboszlai | i numeri di Dimarco sono sorprendenti

Federico Dimarco si distingue tra i principali esterni d'Europa grazie a prestazioni costanti e numeri rilevanti. Con gol e assist di alto livello, l’italiano si posiziona tra i migliori nel suo ruolo nei cinque principali campionati europei. Risultati che testimoniano la sua crescita e affidabilità, superando spesso altri talenti di spicco come McTominay e Szoboszlai.

L'esterno dell'Inter Federico Dimarco eccelle con continuità ormai da anni: per gol e assist è tra i migliori nel ruolo nei top 5 campionati europei. E se si sposta il confronto anche a diversi giocatori offensivi, i numeri sono ancor più sorprendenti.

Leao sta diventando un bomber per il Milan: due numeri sono sorprendenti. L’analisiLeao sta dimostrando di essere una figura chiave per il Milan in questa stagione, con prestazioni offensive convincenti.

