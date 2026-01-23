Meghan Markle la grande assente ai funerali di Valentino Ci teneva molto

Meghan Markle avrebbe desiderato partecipare ai funerali di Valentino, tenutisi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. La duchessa di Sussex, molto legata allo stilista, avrebbe voluto essere presente tra amici e collaboratori di Valentino, tra cui celebrità e figure di spicco del mondo della moda, ma alla fine non ha potuto partecipare.

Meghan Markle avrebbe voluto partecipare ai funerali di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, dove si sono riuniti gli amici, i più stretti collaboratori dello stilista, ma anche grandi celeb come Anne Hathaway e Anna Wintour. Meghan Markle, grande assente ai funerali di Valentino. Meghan Markle è una grande estimatrice di Valentino, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni. Per questo motivo ci teneva a partecipare ai suoi funerali a Roma. In questo caso, non si sarebbe fatta molti problemi circa la sua sicurezza. Se avesse ricevuto l’invito o qualcuno l’avesse contattata per partecipare, non ci avrebbe pensato due volte e sarebbe partita immediatamente, lasciando Harry e figli in California. 🔗 Leggi su Dilei.it

