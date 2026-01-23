MedioEtruria Giani incalza il Governo | Serve tavolo urgente Per ora niente risorse previste
Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la presidente dell'Umbria Stefania Proietti si sono incontrati a Monte Santa Maria Tiberina per discutere delle esigenze delle aree interne di MedioEtruria. Giani ha sottolineato l’urgenza di avviare un tavolo di confronto con il Governo, evidenziando l'assenza di risorse attualmente previste. L’incontro ha rappresentato un passo importante per promuovere un dialogo diretto sulle strategie di sviluppo del territorio.
Un patto per l'Italia mediana. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti si sono incontrati oggi, venerdì 23 gennaio, a nel comune confinante tra le due regione di Monte Santa Maria Tiberina, in provincia di Perugia, per un vertice su.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Il sindaco Ghinelli e la città: "L’ex Lebole senza commerciale e asse con Giani su Medioetruria. Serve il sondaggio sui candidati"Il sindaco Ghinelli evidenzia l’importanza delle infrastrutture per la città, con particolare attenzione al progetto Medioetruria e alla stazione dell’alta velocità a Creti.
Medioetruria, Giani va all’attacco: Lavori a Creti? Sfida alla Regione. E chiede un incontro con Salvini per rilanciare la stazione a RigutinoUn grave errore. Il governatore Eugenio Giani prova a sfoderare il proverbiale aplomb pure su un dossier caldo. Anzi, caldissimo, perchè il caso Medioetruria riaccende la querelle lungo l’asse ... lanazione.it
Medioetruria, tutti contro Creti. L’Umbria sposa la rabbia di Giani: Sono gravi quei lavori inizialiAREZZODalla Toscana Giani tuona contro i carotaggi a Creti e chiede un incontro urgente con Salvini. Dall’Umbria la presidente Proietti lancia un affondo a Rfi e l’assist al governatore toscano sulla ... lanazione.it
Alta velocità, il presidente Giani incontrerà il ministro Salvini sul tema della stazione. L'annuncio dell'assessore Boni nel corso della visita alla Svi - facebook.com facebook
