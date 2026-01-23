MedioEtruria Giani incalza il Governo | Serve tavolo urgente Per ora niente risorse previste

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la presidente dell'Umbria Stefania Proietti si sono incontrati a Monte Santa Maria Tiberina per discutere delle esigenze delle aree interne di MedioEtruria. Giani ha sottolineato l’urgenza di avviare un tavolo di confronto con il Governo, evidenziando l'assenza di risorse attualmente previste. L’incontro ha rappresentato un passo importante per promuovere un dialogo diretto sulle strategie di sviluppo del territorio.

